نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Ali Canberk Özbuğutu
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز جمعه، 5 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.0790 لیر خرید و با قیمت 46.0810 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 53.5310 لیر خرید و به بهای 53.5330 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 45.9670 و 53.6320 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6584 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4439 دلار است.