دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 45.9330 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6678 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 45.9330 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6678 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز سه‌شنبه، دوم ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 45.9310 لیر خرید و با قیمت 45.9330 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 53.4970 لیر خرید و به بهای 53.4990 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 45.9060 و 53.4470 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6678 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4522 دلار است.