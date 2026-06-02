نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Burhan Sansarlıoğlu
02 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز سهشنبه، دوم ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 45.9310 لیر خرید و با قیمت 45.9330 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 53.4970 لیر خرید و به بهای 53.4990 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 45.9060 و 53.4470 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6678 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4522 دلار است.