نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Ali Canberk Özbuğutu
21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز پنجشنبه، 21 مه 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 45.6090 لیر خرید و با قیمت 45.6110 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 53.1810 لیر خرید و به بهای 53.1830 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 45.5970 و 52.8910 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6630 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4534 دلار است.