دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 45.6110 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6630 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 45.6110 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6630 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز پنجشنبه، 21 مه 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 45.6090 لیر خرید و با قیمت 45.6110 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 53.1810 لیر خرید و به بهای 53.1830 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 45.5970 و 52.8910 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6630 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4534 دلار است.