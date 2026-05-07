نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Burhan Sansarlıoğlu
07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز ، پنجشنبه 7 مه 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 45.2420 لیر خرید و با قیمت 45.2440 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 53.2940 لیر خرید و به بهای 53.2960 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 45.2160 و 53.1760 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6841 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4708 دلار است.