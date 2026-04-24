نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Burhan Sansarlıoğlu
24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
نرخ برابری دلار آمریکا/لیر ترکیه صبح امروز جمعه، 24 آوریل 2026 در آغاز معاملات با افزایش 0.1 درصدی در سطح 45.0250 معامله میشود.
در همین زمان، نرخ برابری یورو/لیر ترکیه با 0.2 درصد افزایش در سطح 52.6220 و پوند/لیر ترکیه با 0.1 درصد افزایش در سطح 60.6580 معامله میشوند.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6768 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4675 دلار است.
تحولات خاورمیانه همچنان بر قیمتها تأثیر میگذارد و عدم قطعیتها پیرامون این روند باعث میشود سرمایهگذاران با احتیاط عمل کنند.