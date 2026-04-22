نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Burhan Sansarlıoğlu
22 آوریل 2026•بهروزرسانی: 22 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز چهارشنبه 22 آوریل 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 44.9220 لیر خرید و با قیمت 44.9240 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 52.7850 لیر خرید و به بهای 52.7870 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز جمعه گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 44.8870 و 52.8940 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6976 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4762 دلار است.