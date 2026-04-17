دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 44.8610 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6919 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 44.8610 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6919 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز جمعه، 17 آوریل 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 44.8590 لیر خرید و با قیمت 44.8610 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 52.8920 لیر خرید و به بهای 52.8940 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 44.7660 و 52.7910 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6919 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4790 دلار است.