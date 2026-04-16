نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز پنجشنبه، 16 آوریل 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 44.7600 لیر خرید و با قیمت 44.7620 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 52.9450 لیر خرید و به بهای 52.9470 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 44.7500 و 52.8220 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6948 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4824 دلار است.