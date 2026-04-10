نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز جمعه 10 آوریل 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 44.6570 لیر خرید و با قیمت 44.6590 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 52.2440 لیر خرید و به بهای 52.2460 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 44.5770 و 52.1810 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6840 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4760 دلار است.