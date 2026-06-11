دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.1540 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6081 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.1540 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6081 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز پنجشنبه، 11 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.1520 لیر خرید و با قیمت 46.1540 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 53.4260 لیر خرید و به بهای 53.4280 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.1370 و 53.3900 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6081 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4095 دلار است.