نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Ali Canberk Özbuğutu
11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز پنجشنبه، 11 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.1520 لیر خرید و با قیمت 46.1540 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 53.4260 لیر خرید و به بهای 53.4280 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.1370 و 53.3900 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6081 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4095 دلار است.