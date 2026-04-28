نجات کشتی کانتینری به گل‌نشسته در تنگه استانبول یک کشتی کانتینری 148 متری که در مقابل ینی‌کوی در تنگه استانبول به گل نشسته بود، پس از توقف موقت تردد دریایی و با عملیات یدک‌کش‌ها و تیم‌های امدادی با موفقیت نجات یافت.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

یک کشتی کانتینری که در منطقه ساری‌یر به گل نشسته بود، پس از انجام عملیات نجات، آزاد شد.

کشتی کانتینری «KAPPA» به طول 148 متر که در تنگه بسفر در حال حرکت بود، در مقابل منطقه ینی‌کوی به گل نشست.

در پی اعلام این حادثه، نیروهای پلیس و تیم‌های اداره کل ایمنی سواحل ترکیه به محل اعزام شدند.

در بیانیه این نهاد آمده است: «برای کشتی کانتینری KAPPA که در مسیر حرکت از روسیه به کوجالی و پس از دریافت راهنمای دریایی در مقابل ینی‌کوی به گل نشسته بود، یدک‌کش‌های KURTARMA-5 و KURTARMA-6 به همراه تیم غواصی و قایق نجات سریع KEGM-5 فورا به محل اعزام شده و عملیات نجات آغاز شد. تردد کشتی‌ها در تنگه استانبول به‌طور موقت و در هر دو جهت متوقف شد».

در بیانیه دیگری نیز اعلام شد که این کشتی پس از بررسی‌های انجام‌شده توسط تیم‌های غواصی و نجات، با هماهنگی مرکز خدمات ترافیک دریایی استانبول و با کمک یدک‌کش‌های KURTARMA-5، KURTARMA-6 و KURTARMA-8 مجددا به آب انداخته شد.

در نهایت، با تلاش تیم‌های امدادی، این کشتی کانتینری با موفقیت از محل خارج و نجات داده شد.