آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

ترکیه با تصویب به اتفاق آرای اعضای یونسکو در بوسان کره جنوبی، رسماً به عنوان میزبان چهل‌ونهمین نشست کمیته میراث جهانی در سال 2027 انتخاب شد.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این نشست بین‌المللی از 27 ژوئن تا 7 ژوئیه 2027 در شهر استانبول برگزار خواهد شد.

همزمان با تعیین استانبول به عنوان میزبان، مصطفی یورداکول، نماینده دائم ترکیه در یونسکو نیز به عنوان رئیس چهل‌ونهمین نشست این کمیته برگزیده شد.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه تاکید شده که این میزبانی و ریاست کمیته، نقش فعال ترکیه در دیپلماسی فرهنگی و تلاش‌های آن برای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان را تقویت می‌کند.

ترکیه که از سال 2023 تا 2027 عضو کمیته میراث جهانی یونسکو است، در حال حاضر 22 اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی این سازمان دارد.

