منظره‌ای زیبا از بهار و زمستان در ارتفاعات قارص این روزها در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه، مناظر زمستان و بهار در یک قاب نمایان شده‌اند.

قارص/ خبرگزاری آنادولو

این روزها در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص، یکی از مرتفع‌ترین مناطق ترکیه، مناظر زمستان و بهار در یک قاب نمایان شده‌اند.

در حالی که ارتفاعات این منطقه بعد از زمستانی طولانی و سرد، همچنان از برف پوشیده شده، در دشت‌ها و مناطق کم‌ارتفاع‌تر، گل‌ها شکفته و طبیعت رنگ بهار گرفته است.



کوه‌های اطراف منطقه شامل کوه «کوسه‌داغ» با ارتفاع 3433 متر، کوه کوچوک سوبهان با ارتفاع 2909 متر و کوه سوغانلی با ارتفاع 2849 متر همچنان پوشیده از برف هستند و چشم‌اندازی زمستانی را در پایان بهار ایجاد کرده‌اند.

یک طرف در دامنه‌ کوه‌های سوغانلی، گردشگران برف بازی می‌کنند و در سوی دیگر، در مراتع اطراف، شکوفه‌ها چشم‌نوازی می‌کنند.

