Hüseyin Demirci
29 مه 2026•بهروزرسانی: 29 مه 2026
قارص/ خبرگزاری آنادولو
این روزها در شهرستان ساریکامیش استان قارص، یکی از مرتفعترین مناطق ترکیه، مناظر زمستان و بهار در یک قاب نمایان شدهاند.
در حالی که ارتفاعات این منطقه بعد از زمستانی طولانی و سرد، همچنان از برف پوشیده شده، در دشتها و مناطق کمارتفاعتر، گلها شکفته و طبیعت رنگ بهار گرفته است.
کوههای اطراف منطقه شامل کوه «کوسهداغ» با ارتفاع 3433 متر، کوه کوچوک سوبهان با ارتفاع 2909 متر و کوه سوغانلی با ارتفاع 2849 متر همچنان پوشیده از برف هستند و چشماندازی زمستانی را در پایان بهار ایجاد کردهاند.
یک طرف در دامنه کوههای سوغانلی، گردشگران برف بازی میکنند و در سوی دیگر، در مراتع اطراف، شکوفهها چشمنوازی میکنند.