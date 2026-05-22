Can Efesoy
22 مه 2026•بهروزرسانی: 22 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
منابع وزارت امور خارجه ترکیه گزارش دادند که 422 نفر از شرکتکنندگان در ناوگان جهانی صمود، از جمله 85 شهروند ترکیه، از فرودگاه رامون در اسرائیل حرکت کرده و در مسیر ترکیه هستند.
منابع وزارت امور خارجه ترکیه اظهار داشتند: در چارچوب تلاشها برای تخلیه هماهنگشده توسط وزارت امور خارجه، شهروندان مان و اتباع کشورهای ثالث شرکتکننده در ناوگان جهانی صمود که توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده بودند، تحت نظارت مقامات سفارت مان در تلآویو از فرودگاه رامون حرکت کرده و به سمت کشورمان در حرکت هستند.