منابع وزارت امور خارجه ترکیه: 422 فعال ناوگان صمود به ترکیه منتقل می‌شوند منابع وزارت امور خارجه ترکیه گزارش دادند که 422 نفر از شرکت‌کنندگان در ناوگان جهانی صمود، از جمله 85 شهروند ترکیه، از فرودگاه رامون به سمت ترکیه حرکت کردند.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

منابع وزارت امور خارجه ترکیه اظهار داشتند: در چارچوب تلاش‌ها برای تخلیه هماهنگ‌شده توسط وزارت امور خارجه، شهروندان مان و اتباع کشورهای ثالث شرکت‌کننده در ناوگان جهانی صمود که توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده بودند، تحت نظارت مقامات سفارت مان در تل‌آویو از فرودگاه رامون حرکت کرده و به سمت کشورمان در حرکت هستند.