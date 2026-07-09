مقر مشترک «ماه و ستاره» ترکیه، سه برابر بزرگتر از پنتاگون و چهار برابر بزرگتر از ستاد ناتو خواهد بود و مساحتی بالغ بر 12 میلیون متر مربع دارد.

مقر مشترک «ماه و ستاره» ترکیه با 12 میلیون مترمربع مساحت و 3 برابر بزرگتر از پنتاگون مقر مشترک «ماه و ستاره» ترکیه، سه برابر بزرگتر از پنتاگون و چهار برابر بزرگتر از ستاد ناتو خواهد بود و مساحتی بالغ بر 12 میلیون متر مربع دارد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

مقر مشترک «ماه و ستاره» که وزارت دفاع ملی ترکیه، ستاد کل و فرماندهی نیروها را زیر یک سقف گرد هم می‌آورد، سه برابر بزرگتر از پنتاگون و چهار برابر بزرگتر از ستاد ناتو خواهد بود و مساحتی بالغ بر 12 میلیون متر مربع دارد.

طبق بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه در این زمینه، مقر مشترک ماه و ستاره که با الهام از پرچم ترکیه طراحی شده است، در مجموع 12 میلیون متر مربع مساحت معادل 1680 زمین فوتبال خواهد داشت.

این ستاد که مساحت کل ساخت و ساز آن 2 میلیون متر مربع است، تاکنون 1 میلیون متر مربع آن تکمیل شده است. پس از تکمیل، این ستاد سه برابر پنتاگون و چهار برابر ستاد ناتو خواهد بود.

این دفتر مرکزی که دارای دیوار پیرامونی به طول 6.5 کیلومتر است، شامل 5 سالن کنفرانس با ظرفیت 3 هزار و 200 نفر، ساختمان ییلدیز (که در یک سال ساخته شده و مساحتی بالغ بر 10 هزار متر مربع دارد) و 6 پارکینگ سرپوشیده با ظرفیت 6 هزار و 400 خودرو خواهد بود.

- یک میلیون گیاه و درخت

این پروژه که شامل حجم کل حفاری 19 میلیون متر مکعب است، در نهایت تقریباً از 2 میلیون متر مکعب بتن و 125 هزار تن فولاد، معادل 22 برابر فولاد مورد استفاده در برج ایفل، استفاده خواهد کرد. این منطقه همچنین شامل 25 کیلومتر جاده داخلی پادگان خواهد بود.

علاوه بر این، این منطقه شامل یک میلیون گیاه و درخت (1.5 برابر هاید پارک لندن)، 2 میلیون متر مربع فضای سبز، 44 هزار و 800 کیلومتر کابل، 168 هزار چراغ روشنایی و 25 هزار کابل فیبر نوری خواهد بود.