معرفی پلتفرم رباتیک ارتباطی تُرک‌ست با اتصال ماهواره‌ای و 5G مدیرعامل شرکت تُرک‌ست اعلام کرد پلتفرم رباتیک جدید این شرکت با ترکیب فناوری ماهواره‌ای و شبکه 5G می‌تواند در مناطق فاقد زیرساخت ارتباطی، به‌ویژه در شرایط بحران و ماموریت‌های نظامی، ارتباط پایدار و سیار فراهم کند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

احمد حمدی آتالای، مدیرعامل شرکت تُرک‌ست (Türksat) در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو ابراز داشت که «پلتفرم رباتیک» توسعه‌یافته توسط این شرکت، یک فناوری است که از طریق ماهواره اتصال برقرار کرده و آن را از طریق شبکه 5G به دستگاه‌ها منتقل می‌کند.

وی افزود: این پلتفرم در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی و هوافضای «SAHA 2026» در استانبول به نمایش گذاشته شده است.

آتالای اذعان داشت: این سیستم ترکیبی از فناوری‌های ماهواره‌ای و 5G با سازوکارهای رباتیک است و هدف آن ایجاد ارتباط پایدار در شرایطی است که زیرساخت‌های ارتباطی وجود ندارد یا از بین رفته است.

وی تصریح کرد: این پلتفرم در صورت وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله، با استقرار در منطقه می‌تواند از طریق ماهواره ارتباط برقرار کرده و پوشش 5G را در شعاع حدود یک کیلومتری فراهم کند؛ به‌طوری که تلفن‌های همراه و سایر تجهیزات ارتباطی بتوانند حتی در صورت اختلال در شبکه‌های زمینی، به ارتباط ادامه دهند.

آتالای تاکید کرد: این سامانه به‌ویژه برای مناطق بحران‌زده و فاقد زیرساخت ارتباطی طراحی شده و همچنین در حوزه دفاعی نیز کاربرد دارد.

