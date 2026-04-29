معاملات بورس استانبول با سیر صعودی آغاز شد

Burhan Sansarlıoğlu
29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات صبح امروز چهارشنبه، 29 آوریل 2026 را با 0.64 درصد ارتقا در سطح 14,421.65 واحد آغاز کرد.
شاخص بانکداری بورس استانبول در آغاز معاملات امروز با 0.73 درصد و شاخص هلدینگها نیز با 0.44 درصد رشد ارزش مواجه شدند.
در میان شاخصهای مختلف، بخش لیزینگ مالی با 3.79 درصد رشد، بیشترین سود را برای سرمایهگذاران به همراه داشت؛ در مقابل، بخش کاغذ و جنگلداری با 0.74 درصد کاهش ارزش، به عنوان پرزیانترین بخش در آغاز معاملات امروز ثبت شد.