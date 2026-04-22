معاملات بورس استانبول با سیر صعودی آغاز شد

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات صبح امروز چهارشنبه 22 آوریل 2026 را با 0.76 درصد ارتقا در سطح 14,375.40 واحد آغاز کرد.

شاخص بانکداری بورس استانبول در آغاز معاملات امروز با 0.88 درصد رشد و شاخص هلدینگ‌ها نیز با 0.51 درصد افزایش ارزش مواجه شدند.

در میان شاخص‌های مختلف، بخش معدن با 1.42 درصد رشد، بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت؛ در مقابل، بخش نساجی و چرم با 0.31 درصد کاهش ارزش، به عنوان پرزیان‌ترین بخش در آغاز معاملات امروز ثبت شد.