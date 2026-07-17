معاملات امروز بورس استانبول

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات امروز جمعه، 17 جولای 2026 را با کاهش 0.74 درصدی در سطح 14,145.75 واحد آغاز کرد.

معاملات بورس استانبول دیروز پنجشنبه با رشد 1.22 درصدی در سطح 14,251.29 واحد پایان یافته بود.

شاخص بانکداری بورس استانبول در آغاز معاملات امروز با کاهش 0.43 درصدی و شاخص هلدینگ‌ها با افت 0.22 درصدی روبرو شدند.



در بین شاخص‌ها، بخش نساجی و چرم نیز با 1.79 درصد رشد، بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت.