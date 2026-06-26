معاملات امروز بورس استانبول

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات امروز جمعه، 26 ژوئن 2026 را با کاهش 0.02 درصدی در سطح 14,262.34 واحد آغاز کرد.

معاملات بورس استانبول روز گذشته با 0.50 درصد کاهش ارزش در سطح 14,259.75 واحد پایان یافته بود.

شاخص بانکداری بورس استانبول امروز صبح با کاهش 0.05 درصدی ارزش و شاخص هلدینگ‌ها با افت 0.03 درصدی ارزش مواجه شدند.

در بین شاخص‌ها، بخش جنگل کاغذ چاپ با 0.49 درصد رشد، بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت.