معافیت اتباع خارجی تحت حمایت موقت در ترکیه از دریافت مجوز کار

Hüseyin Cem Dağıstanlı
27 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه در نشست «بررسی مسائل مهاجرت» در اداره مدیریت حوادث و شرایط اضطراری استانبول، گفت که اتباع خارجی تحت حمایت موقت از این پس از الزام دریافت مجوز کار معاف خواهند بود.
او تصریح کرد که سیاست مهاجرتی ترکیه بر ایجاد توازن میان امنیت و مسائل انسانی و نیز قانون و مهربانی استوار است.
وی افزود: دولت همزمان با مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان، روندهای مربوط به نیروی کار ماهر، سرمایهگذاران، دانشجویان بینالمللی و پژوهشگران را تسهیل میکند.
وزیر کشور ترکیه همچنین اعلام کرد که شمار سوریهایی که از سال 2016 بهصورت داوطلبانه به کشورشان بازگشتهاند، از یک میلیون و 434 هزار نفر فراتر رفته و در حال حاضر 2 میلیون و 259 هزار سوری تحت حمایت موقت در ترکیه زندگی میکنند.
به گفته چیفتچی، با توجه به شرایط جدید سوریه و نیاز بازار کار ترکیه، الزام دریافت مجوز کار برای سوریها لغو و معافیت مجوز کار برای اتباع تحت حمایت موقت برقرار شده است.