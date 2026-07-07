07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
مراد ایکینجی، مدیرعامل شرکت صنایع دفاعی راکتسان ترکیه، اعلام کرد که این شرکت در چارچوب «نشست صنایع دفاعی ناتو» بهعنوان یکی از پیمانکاران پروژههای مختلف توسعه توانمندیهای دفاعی ناتو حضور خواهد داشت.
ایکینجی در پیامی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی نوشت: در مراسم امضای قراردادهای مربوط به پروژههای توانمندیهای ضربتی، سامانههای یکپارچه دفاع هوایی و موشکی و توانمندیهای فضایی و نظارتی در چارچوب نشست صنایع دفاعی ناتو 2026 با حضور مدیران راکتسان برگزار شد. راکتسان به عنوان پیمانکار در این پروژهها مشارکت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه این همکاریها موجب تقویت توانمندیهای دفاعی مشترک میان ترکیه و ناتو خواهد شد، تاکید کرد که راکتسان به ارائه سهم خود در این پروژهها با استفاده از فناوریهای پیشرفته و سامانههای بازدارنده ادامه خواهد داد.
در بیانیه منتشرشده در حساب رسمی راکتسان در شبکههای اجتماعی نیز آمده است: برای دفاع قدرتمند، فناوری پیشرفته و امنیت مشترک، به تولید ادامه میدهیم.