مشارکت ارتش ترکیه در مأموریت ناتو برای حفاظت از حریم هوایی کشورهای بالتیک

استانبول/ خبرگزاری آنادولو
نیروی هوایی ارتش ترکیه بار دیگر با اعزام فرماندهی اسکادران 181 جت (Pars Filo) به پایگاه هوایی «آماری» در استونی، در ماموریت «پلیس هوایی» سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مشارکت خواهد کرد.
تیم خبرگزاری «آنادولو»، آخرین مراحل آمادهسازی 5 فروند جنگنده اف-16 و 76 نفر از نیروهای اعزامی را که قرار است در چارچوب ماموریت پلیس هوایی بالتیک ناتو در استونی مستقر شوند، در فرماندهی پایگاه هشتم اصلی جت نیروی هوایی در دیاربکر از نزدیک مشاهده و تصویربرداری کرد.
در چارچوب این ماموریت که از ماه اوت تا نوامبر اجرا خواهد شد، خلبانان تُرک بهصورت شبانهروزی و در قالب آمادهباش 24 ساعته و 7 روز هفته در حریم هوایی منطقه بالتیک حضور خواهند داشت تا در برابر هرگونه نقض احتمالی حریم هوایی، آمادگی واکنش فوری را حفظ کنند.
سرهنگ اوزدمیر، فرمانده گردان هوایی (Pars Filo)، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو درباره این ماموریت اظهار داشت: ماموریت پلیس هوایی یکی از فعالیتهای دفاع هوایی در زمان صلح است که در چارچوب حفاظت از حریم هوایی مشترک ناتو انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه ماموریت پلیس هوایی بالتیک با هدف حفاظت از حریم هوایی سه کشور بالتیک یعنی استونی، لتونی و لیتوانی که فاقد جنگنده هستند، اجرا میشود، افزود: این ماموریت از منظر دفاع از جناح شرقی ناتو اهمیت راهبردی بسیار بالایی دارد. مشارکت در این ماموریت، برای ترکیه از نظر بازدارندگی بینالمللی، همکاری عملیاتی با نیروهای متحد و تقویت توان راهبردی دستاوردهای مهمی به همراه خواهد داشت.
ماموریت پلیس هوایی بالتیک به فرماندهی اسکادران 181 جت، معروف به (Pars Filo)، که یکی از قدیمیترین و قدرتمندترین یگانهای رزمی نیروی هوایی ترکیه و نگهبان شرق کشور است، واگذار شده است.
سرهنگ اوزدمیر گفت: ما این ماموریت را در پایگاه هوایی آماری استونی با 5 فروند جنگنده و 76 نفر نیرو اجرا خواهیم کرد. در طول مأموریت، بهصورت 24 ساعته در آمادهباش خواهیم بود تا در برابر نقض مرزهای هوایی یا پرندههای ناشناس واکنش نشان دهیم و همچنین مأموریتهای مشترکی را با دیگر کشورهای عضو ناتو انجام خواهیم داد.
وی افزود: اسکادران (Pars Filo) تاکنون در مأموریتهای داخلی و خارجی بارها توانایی خود را به اثبات رسانده است. سطح آموزش و آمادگی رزمی ما بسیار بالاست و اطمینان کامل داریم که این مأموریت را نیز به بهترین شکل انجام خواهیم داد و پرچم ترکیه را بر فراز آسمان بالتیک با شایستگی به اهتزاز درخواهیم آورد.
سرهنگ اوزدمیر در ادامه تصریح کرد: «آنچه ما را در این سطح از آمادگی در آسمان نگه داشته، آموزشهای دشوار، منظم و بیوقفهای است که طی کردهایم.»
خلبان اوزمن نیز با بیان اینکه نیروهای اعزامی با نهایت فداکاری و انضباط برای این مأموریت آماده شدهاند، گفت که مأموریت پلیس هوایی استونی و رزمایشهای بینالمللی که تحت چتر ناتو در آنها شرکت کردهاند، توانایی همکاری و عملیات مشترک با متحدان از مناطق مختلف جهان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.