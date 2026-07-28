مسیر شمال‌شرقی کوه آغری در محدوده استان ایغدیر، با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی منحصربه‌فرد، میزبان کوهنوردان و علاقه‌مندان به طبیعت است.

مسیر شمال‌شرقی کوه آغری، مقصد طبیعت‌گردان و کوهنوردان مسیر شمال‌شرقی کوه آغری در محدوده استان ایغدیر، با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی منحصربه‌فرد، میزبان کوهنوردان و علاقه‌مندان به طبیعت است.

ایغدیر/بولنت ماوزر/ خبرگزاری آنادولو

کوه آغری در مرز استان‌های آغری و ایغدیر قرار دارد و با ارتفاع 5 هزار و 137 متر به «بام ترکیه» شهرت یافته است. در مسیر شمال‌شرقی به قله این کوه، جاذبه‌هایی همچون دو گودال شهاب‌سنگی در ارتفاع 3 هزار و 500 متری و دریاچه «کوپ» در ارتفاع 3 هزار و 600 متری قرار دارند. دریاچه‌ای که از آب شدن یخچال‌های طبیعی تغذیه می‌شود.

کوهنوردان و طبیعت‌گردانی که قصد دارند زیبایی‌های طبیعی این منطقه را از نزدیک مشاهده کنند، از طریق برنامه‌های یک‌روزه‌، مسیر شمال‌شرقی کوه آغری را پیمایش می‌کنند. گروه‌های کوهنوردی صبح زود در ایغدیر گرد هم می‌آیند و پس از حدود چهار تا پنج ساعت صعود، به گودال‌های شهاب‌سنگی دوقلو و دریاچه کوپ می‌رسند. کوهنوردان ضمن سپری کردن ساعاتی در هوای پاک ارتفاعات و در دل طبیعت، مناظر چشم‌نواز منطقه را نیز ثبت می‌کنند.

سرگول کسکین، ورزشکار باشگاه کوهنوردی و ورزش‌های طبیعی کاغیزمان که از قارص در این برنامه شرکت کرده، در گفتگو با خبرنگار آنادولو گفت که حدود دو سال است که در قارص به کوهنوردی می‌پردازد.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کند به قله‌ها و مناطق دیدنی منطقه صعود کند، افزود: امروز به همراه کوهنوردانی از ایغدیر و قارص، در قالب یک گروه 17 نفره، از دو گودال شهاب‌سنگی در دامنه کوه آغری بازدید کردیم و سپس به دریاچه کوپ رسیدیم. این دریاچه در ارتفاع 3 هزار و 600 متری قرار دارد و از ذوب یخچال‌های کوه آغری شکل گرفته است. از همه کوهنوردان و دوستداران طبیعت دعوت می‌کنیم برای دیدن این زیبایی‌های طبیعی به منطقه ما سفر کنند.

یونس گون‌دوغدو، رئیس باشگاه کوهنوردی «داغ سافاری» ایغدیر نیز با اشاره به تلاش برای شناسایی همه مسیرهای دیدنی کوه آغری، گفت: برنامه امروز ما بازدید از گودال‌های شهاب‌سنگی و دریاچه کوپ در دامنه کوه بود. هدف ما طراحی مسیرهای جدید و معرفی ظرفیت‌های گردشگری کوه آغری از سمت ایغدیر است. امیدواریم در این زمینه موفق شده باشیم.