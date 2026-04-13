13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
مرکز مقابله با اطلاعات نادرست وابسته به ریاست نهاد ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد ادعاهای مطرحشده در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی مبنی بر «تهدید اسرائیل به اشغال» از سوی رجب طیب اردوغان، کاملا بیاساس است.
در بیانیه منتشرشده در حساب رسمی این مرکز آمده است: «ادعاهایی که به رئیسجمهور نسبت داده شده و مدعی است ترکیه اسرائیل را به اشغال تهدید کرده، کاملا نادرست بوده و با واقعیتها همخوانی ندارد و با هدف آسیبزدن به ثبات منطقهای مطرح میشود».
در ادامه تاکید شد که ترکیه همواره بر اساس سنت دیرینه دولتی خود، در راستای توقف درگیریها، حفاظت از غیرنظامیان و تحقق صلح پایدار در منطقه و سایر نقاط جهان نقش پیشرو ایفا کرده است.
این مرکز همچنین اعلام کرد که ترکیه در حل بحرانهای منطقهای، همواره بر حقوق بینالملل و دیپلماسی تاکید داشته و رویکردی کاهنده تنش را دنبال میکند.
در پایان بیانیه آمده است که ترکیه به رهبری رئیسجمهور اردوغان، بدون تبعیض، به دنبال تامین امنیت، رفاه و آرامش مردم منطقه است و از مخاطبان خواسته شده به محتوای تحریفشده و گمراهکننده در این زمینه توجه نکنند.