مرکز مقابله با اطلاعات نادرست ترکیه اعلام کرد ادعاهای منتشرشده درباره «تهدید اسرائیل به اشغال» از سوی رئیس‌جمهور اردوغان کاملا بی‌اساس بوده و با هدف ایجاد تنش در منطقه مطرح شده است.

مرکز مقابله با اطلاعات نادرست ترکیه: ادعاها مبنی بر اینکه «ترکیه علیه اسرائیل تهدید به اشغال کرده» بی‌اساس است مرکز مقابله با اطلاعات نادرست ترکیه اعلام کرد ادعاهای منتشرشده درباره «تهدید اسرائیل به اشغال» از سوی رئیس‌جمهور اردوغان کاملا بی‌اساس بوده و با هدف ایجاد تنش در منطقه مطرح شده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

مرکز مقابله با اطلاعات نادرست وابسته به ریاست نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر «تهدید اسرائیل به اشغال» از سوی رجب طیب اردوغان، کاملا بی‌اساس است.

در بیانیه منتشرشده در حساب رسمی این مرکز آمده است: «ادعاهایی که به رئیس‌جمهور نسبت داده شده و مدعی است ترکیه اسرائیل را به اشغال تهدید کرده، کاملا نادرست بوده و با واقعیت‌ها همخوانی ندارد و با هدف آسیب‌زدن به ثبات منطقه‌ای مطرح می‌شود».

در ادامه تاکید شد که ترکیه همواره بر اساس سنت دیرینه دولتی خود، در راستای توقف درگیری‌ها، حفاظت از غیرنظامیان و تحقق صلح پایدار در منطقه و سایر نقاط جهان نقش پیشرو ایفا کرده است.

این مرکز همچنین اعلام کرد که ترکیه در حل بحران‌های منطقه‌ای، همواره بر حقوق بین‌الملل و دیپلماسی تاکید داشته و رویکردی کاهنده تنش را دنبال می‌کند.

در پایان بیانیه آمده است که ترکیه به رهبری رئیس‌جمهور اردوغان، بدون تبعیض، به دنبال تامین امنیت، رفاه و آرامش مردم منطقه است و از مخاطبان خواسته شده به محتوای تحریف‌شده و گمراه‌کننده در این زمینه توجه نکنند.