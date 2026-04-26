محکومیت حمله مسلحانه در مراسم کاخ سفید توسط اردوغان

26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در پیامی که در پلتفرم ملی «NSosyal» منتشر کرد، حمله مسلحانه در جریان مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشینگتن را به شدت محکوم کرد.
وی در این پیام ابراز خرسندی کرد که در این حادثه به کسی، بهویژه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و همسرش ملانیا، آسیبی نرسیده است.
اردوغان در ادامه تصریح کرد: «در دموکراسیها، رقابت باید از طریق اندیشهها انجام شود و هیچگونه خشونتی جایگاهی ندارد.»
وی همچنین برای رئيسجمهور ترامپ، بانوی اول، دولت و مردم ایالات متحده آرزوی سلامتی کرد.