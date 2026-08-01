مجموعه سلطان قایتبای؛ از شاهکارهای اوج معماری اسلامی در مصر

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مسجد تاریخی سلطان قایتبای در قاهره پایتخت مصر، پس از پایان عملیات گسترده مرمت طی مراسمی بازگشایی شد.

این مسجد تاریخی در فاصله سال‌های 1472 تا 1474 میلادی به دستور سلطان اشرف سیف الدین قایتبای، از فرمانروایان دوره ممالیک، ساخته شده است.

مجموعه سلطان قایتبای که آرامگاه این سلطان را نیز در خود جای داده، در کتیبه تاسیس خود به‌عنوان مدرسه معرفی شده است. این مجموعه با سردر تزیین‌شده به شیوه ابلق، گنبد آراسته به نقوش هندسی ستاره‌ای و تزیینات سنگی هندسی، یکی از برجسته‌ترین آثار معماری اسلامی و هنر دوره مملوک در مصر به شمار می‌رود.