مجلس ترکیه یورش اسرائیل به ناوگان جهانی صمود را «جنایت جنگی» خواند طرح پیشنهادی رئیس مجلس ترکیه که "یورش ارتش اسرائیل به ناوگان جهانی صمود" را "جنایت جنگی" اعلام می‌کند، به اتفاق آرا تصویب شد.

مجلس ترکیه/ خبرگزاری آنادولو

مجلس ملت کبیر ترکیه به اتفاق آرا طرحی که مداخله مسلحانه ارتش اسرائیل علیه ناوگان جهانی صمود را «دزدی دریایی» و «جنایت جنگی» می داند، تصویب کرد.

این طرح که توسط نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه پیشنهاد و امضا شده بود در مجمع عمومی قرائت شد.

در این طرح آمده است که اسرائیل بار دیگر با نقض آشکار قوانین بین‌المللی، جنایت دیگری را به نسل‌کشی و جنایات جنگی خود اضافه کرده است.

طرح فوق تاکید کرد: این اقدام دزدی دریایی و یک جنایت جنگی آشکار است. ما به اسرائیل که از تمام مرزهای انسانی فراتر رفته است، هشدار می‌دهیم و می‌خواهیم که فوراً فعالان و شهروندان مان را که به زور بازداشت شده‌اند، آزاد کند.

در این طرح همچنین آمده است: به عنوان مجلس ملت کبیر ترکیه، به همراه تمام احزاب سیاسی و اعضای پارلمان، حمایت خود را از شهروندان‌مان که به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند و از تمام اعضای جبهه بشردوستانه که برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه اقدام کرده‌اند، ابراز می‌کنیم.