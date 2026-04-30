مجلس ترکیه یورش اسرائیل به ناوگان جهانی صمود را «جنایت جنگی» خواند

İsa Toprak
30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 01 مه 2026
مجلس ترکیه/ خبرگزاری آنادولو
مجلس ملت کبیر ترکیه به اتفاق آرا طرحی که مداخله مسلحانه ارتش اسرائیل علیه ناوگان جهانی صمود را «دزدی دریایی» و «جنایت جنگی» می داند، تصویب کرد.
این طرح که توسط نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه پیشنهاد و امضا شده بود در مجمع عمومی قرائت شد.
در این طرح آمده است که اسرائیل بار دیگر با نقض آشکار قوانین بینالمللی، جنایت دیگری را به نسلکشی و جنایات جنگی خود اضافه کرده است.
طرح فوق تاکید کرد: این اقدام دزدی دریایی و یک جنایت جنگی آشکار است. ما به اسرائیل که از تمام مرزهای انسانی فراتر رفته است، هشدار میدهیم و میخواهیم که فوراً فعالان و شهروندان مان را که به زور بازداشت شدهاند، آزاد کند.
در این طرح همچنین آمده است: به عنوان مجلس ملت کبیر ترکیه، به همراه تمام احزاب سیاسی و اعضای پارلمان، حمایت خود را از شهروندانمان که به طور غیرقانونی بازداشت شدهاند و از تمام اعضای جبهه بشردوستانه که برای رساندن کمکهای بشردوستانه به مردم غزه اقدام کردهاند، ابراز میکنیم.