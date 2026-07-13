مادر 100 ساله سه شهید 15 جولای: پس از 10 سال داغ فرزندانم هنوز تازه است

13 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
مظفر گلشن، مادر 100 سالهای که برای جلوگیری از کودتای 15 ژوئیه 2016 گروه تروریستی فتحالله گولن «فتو»، دو پسر و دامادش را که از قزلجاحمام به مجموعه ریاستجمهوری رفته بودند، از دست داد، 10 سال است که سوگوار عزیزانش است.
در شب 15 ژوئیه، محمد گلشن، برادرش هاکان گلشن و لطفی گلشن، پسرعمو و باجناق این دو برادر که از قزلجاحمام برای مقابله با کودتا به مجموعه ریاستجمهوری آمده بودند، بر اثر بمبی که از یک جنگنده F-16 توسط کودتاچیان پرتاب شد، شهید شدند.
مظفر گلشن، که دو پسر و دامادش را از دست داده است، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو تاکید کرد که با وجود گذشت سالها، داغش همچنان مانند روز اول تازه است.
او با روایت اتفاقات شب 15 ژوئیه و لحظهای که خبر شهادت فرزندانش را دریافت کرد، گفت: وقتی این خبر تلخ را شنیدم، خودم را به این طرف و آن طرف میزدم، نمیدانستم چه کنم. آن درد هنوز همانجا مانده، هرگز از بین نرفته است. سالها گذشته، اما این درد کم نشده است.
این مادر شهید با بیان اینکه نوههایش هنگام شهادت پدرانشان خردسال بودند و در این 10 سال بزرگ شده و درس خواندهاند، گفت: حالشان خوب است، آرام هستند، اما درد بسیار بزرگ است و نمیتوانیم فراموشش کنیم. دخترها هنوز خیلی کوچک بودند. سالی که پدرشان شهید شد، نتوانستند به مدرسه بروند. بچهها بزرگ شدند، راه خود را رفتند، ازدواج کردند و زندگیشان را ساختند. مرگ، سرنوشت هر انسانی است.
منزیله گلشن، دختر مظفر گلشن و همسر شهید لطفی گلشن نیز گفت که در این 10 سال اتفاقات زیادی رخ داده، اما دردشان همچنان مانند روز اول تازه است.
او افزود: میدانیم که آنها در بهترین جایگاه هستند. آنها وطن را به ما هدیه کردند. فرزندانشان بزرگ شدند. آنها فرزندان شهدا و کودکان قهرمان هستند.
منزیله گلشن با بیان اینکه شهیدان ما همسایه پیامبر اکرم (ص) شدند گفت زیباترین هدیهای که به ما دادند، وطن بود.
او افزود که در طول این 10 سال هرگز تنها نبودهاند و دولت نه فقط در سالگرد 15 ژوئیه، بلکه همیشه در کنارشان بوده است.