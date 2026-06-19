قیمت دلار، یورو و طلا در بازار آزاد استانبول بازار آزاد استانبول امروز کار خود را با فروش دلار 46.4440 لیر و یورو 53.1440 لیر آغاز کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز جمعه 19 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.4420 لیر خرید و با قیمت 46.4440 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 53.1420 لیر خرید و به بهای 53.1440 لیر به فروش رسید.



قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.4450 و 53.2840 لیر بود.

هم‌اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6187 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4143 دلار است.

