قیمت دلار، یورو و طلا در بازار آزاد استانبول

Ali Canberk Özbuğutu
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز جمعه 19 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.4420 لیر خرید و با قیمت 46.4440 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 53.1420 لیر خرید و به بهای 53.1440 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.4450 و 53.2840 لیر بود.
هماکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6187 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4143 دلار است.