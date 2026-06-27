قادر اینانیر، اسطوره سینمای ترکیه در گذشت

Hikmet Faruk Başer
27 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
قادر اینانیر، بازیگر پیشکسوت سینمای ترکیه، در بیمارستانی در استانبول که تحت درمان بود، درگذشت.
این بازیگر 77 ساله بهدلیل مشکلات تنفسی ناشی از ذاتالریه در بیمارستان «آجیبادم» فولیا بستری شده بود، اما وضعیت جسمانی او رو به وخامت گذاشت.
اینانیر با وجود تمام تلاشها و اقدامات پزشکی انجامشده در بیمارستان، جان خود را از دست داد. شمار زیادی از مقامات ترکیه از جمله رئیس جمهور اردوغان با انتشار پیامهایی، درگذشت قادر اینانیر را تسلیت گفتند.
قادر اینانیر بازیگر و کارگردان سینما در آوریل 1949 در استان ترابزون به دنیا آمد و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته رادیو و تلویزیون دانشکده ارتباطات دانشگاه مرمره به پایان رساند.
او در سال 1967 در یک مسابقه هنری که توسط مجله «سَس» برگزار شد، به فینال راه یافت. این هنرمند پیشکسوت، کار خود را با ایفای نقشهای کوچک در فیلمهای سینمایی پایان دهه 60 میلادی آغاز کرد و با ایفای نقش اصلی به همراه تُرکان شورای، در فیلم «چشم سیاه من» به کارگردانی عاطف یلماز در سال 1970 به شهرت رسید.