01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
طبق اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه کشور فردا برای انجام دیدارهای رسمی به سنگاپور سفر میکند.
انتظار میرود فیدان با لارنس وانگ، نخست وزیر و ویوین بالاکریشنان، وزیر امور خارجه و کی. شانموگام، وزیر کشور و امنیت ملی سنگاپور دیدار کند.
همچنین انتظار میرود فیدان در برنامهای که توسط اندیشکده "موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (IISS)" برگزار میشود، سخنرانی کند.
فیدان در طول جلسات خود در حاشیه اولین سفر رسمی خود به سنگاپور، بر اهمیت افزایش حجم تجارت دوجانبه بین ترکیه و سنگاپور بر اساس توافقنامه تجارت آزاد امضا شده در سال 2015 و تنوعبخشی و تقویت سرمایهگذاریهای متقابل تأکید میکند.
گفته میشود فیدان تأکید خواهد کرد که تحولات جاری در منطقه بار دیگر ارزش فزاینده همکاری در زمینههای نظامی و دفاعی را برجسته کرده است و در مورد گامهایی که میتوان برای تعمیق همکاری با سنگاپور در صنعت دفاعی برداشت، بحث خواهد کرد.