21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری انادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که امروز یک پرواز ویژه برای بازگرداندن شهروندان ترک و شرکتکنندگان از کشورهای ثالث در ناوگان جهانی صمود به ترکیه برنامهریزی شده است.
فیدان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی NSosyal بیان کرد که با تمام نهادهای مربوطه برای تضمین امنیت و بازگشت امن شهروندان ترکیه که در نتیجه مداخله غیرقانونی علیه ناوگان جهانی صمود بازداشت شدهاند، همکاری میکنند.
او تأکید کرد: به حفاظت از حقوق شهروندان ترکیه و انجام مسئولیتهای بشردوستانه خود در قبال غیرنظامیان غزه ادامه میدهیم و قاطعانه به حمایت خود از مردم فلسطین ادامه خواهیم داد.