آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزیران امور خارجه ناتو که قرار است در تاریخ 21-22 مه در هلسینگبورگ سوئد برگزار شود، شرکت خواهد کرد.

طبق اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، انتظار می‌رود فیدان در این نشست به طور جامع به موضوعاتی مانند آماده‌سازی برای اجلاس ناتو که قرار است در تاریخ 7-8 ژوئیه در آنکارا به میزبانی ترکیه برگزار شود، اتحاد، همکاری‌های فراآتلانتیکی، تقویت صنایع دفاعی و افزایش ظرفیت تولید، ادامه کمک به اوکراین و تبدیل هزینه‌های دفاعی افزایش یافته به توانمندی‌ها پرداخته شود.

همچنین انتظار می‌رود در نشست وزیران امور خارجه ناتو، تحولات مربوط به ایران و وضعیت تنگه هرمز، پیامدهای آنها برای امنیت یورو-آتلانتیک و امنیت جهانی و سایر تحولات اخیر در امنیت یورو-آتلانتیک، به ویژه درگیری روسیه و اوکراین، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این نشست در 21 مه با یک ضیافت شام کاری غیررسمی در قالب شورای ناتو-اوکراین آغاز خواهد شد که در آن آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین و کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی و معاون رئیس کمیسیون اروپا حضور خواهند داشت.