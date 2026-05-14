آنکارا / خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان کشورهای ترک که فردا در ترکستان قزاقستان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

طبق اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان فردا در اجلاس غیررسمی سازمان کشورهای ترک، رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان را همراهی خواهد کرد و در نشست شورای وزیران این سازمان که قبل از اجلاس در همان روز برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

در بیانیه‌ای که توسط سران کشورها در دوازدهمین اجلاس سازمان کشورهای ترک که در 7 اکتبر 2025 در قبله برگزار شد، تصویب شد، ثبت شد که به ابتکار ترکیه، وزرای امور خارجه این سازمان باید بیشتر با هم دیدار کنند.

در این چارچوب، جلسات غیررسمی شورای وزیران امور خارجه سازمان کشورهای ترک در تاریخ 7 مارس در استانبول و در حاشیه پنجمین مجمع دیپلماسی آنتالیا در 18 آوریل، هر دو به میزبانی ترکیه برگزار شد.