آنکارا / خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در یازدهمین اجلاس ابتکار سه دریا در کرواسی، در تاریخ 28-29 آوریل، به نمایندگی از رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان، شرکت خواهد کرد.

این اجلاس از آن جهت اهمیت دارد که اولین اجلاسی است که ترکیه پس از پذیرفته شدن به عنوان «شریک استراتژیک» در اجلاس ورشو که در تاریخ 28 و 29 آوریل 2025 برگزار شد، در آن شرکت خواهد کرد.