28 آوریل 2026•بهروزرسانی: 28 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه 29-30 آوریل برای انجام دیدارهای رسمی به اتریش سفر خواهد کرد.
طبق اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان در این سفر با ماینل-رایزینگر، وزیر فدرال امور اروپا و بینالملل اتریش، دیدار خواهد کرد.
قرار است فیدان در طول این سفر با کریستین استوکر، نخست وزیر اتریش نیز دیدار کند.
او با فریدون سینیرلی اوغلو، دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز دیدار خواهد کرد.
همچنین در کنفرانسی در آکادمی دیپلماتیک وین سخنرانی و با نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی ترکیه نیز دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
انتظار میرود فیدان در دیدارهای خود با مقامات اتریش، روابط دوجانبه میان ترکیه و اتریش را در چارچوبی جامع و در ابعاد سیاسی، اقتصادی، تجاری، نظامی، فرهنگی و انسانی مورد ارزیابی قرار دهد.
همچنین انتظار میرود وی فرصتهای تعمیق همکاریهای موجود را بررسی کرده و بر ظرفیتهای تنوعبخشی به روابط اقتصادی و تجاری، افزایش حجم مبادلات و تشویق سرمایهگذاریهای متقابل میان ترکیه و اتریش تأکید کند.
افزون بر این، قرار است همکاریهای دو کشور در حوزههای راهبردی از جمله انرژی، دیجیتالسازی، ارتباطات و صنایع دفاعی مورد توجه قرار گیرد و راههای توسعه این زمینهها بهصورت جامع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.