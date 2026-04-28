آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه 29-30 آوریل برای انجام دیدارهای رسمی به اتریش سفر خواهد کرد.

طبق اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان در این سفر با ماینل-رایزینگر، وزیر فدرال امور اروپا و بین‌الملل اتریش، دیدار خواهد کرد.

قرار است فیدان در طول این سفر با کریستین استوکر، نخست وزیر اتریش نیز دیدار کند.

او با فریدون سینیرلی اوغلو، دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز دیدار خواهد کرد.

همچنین در کنفرانسی در آکادمی دیپلماتیک وین سخنرانی و با نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی ترکیه نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

انتظار می‌رود فیدان در دیدارهای خود با مقامات اتریش، روابط دوجانبه میان ترکیه و اتریش را در چارچوبی جامع و در ابعاد سیاسی، اقتصادی، تجاری، نظامی، فرهنگی و انسانی مورد ارزیابی قرار دهد.

همچنین انتظار می‌رود وی فرصت‌های تعمیق همکاری‌های موجود را بررسی کرده و بر ظرفیت‌های تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی و تجاری، افزایش حجم مبادلات و تشویق سرمایه‌گذاری‌های متقابل میان ترکیه و اتریش تأکید کند.

افزون بر این، قرار است همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های راهبردی از جمله انرژی، دیجیتال‌سازی، ارتباطات و صنایع دفاعی مورد توجه قرار گیرد و راه‌های توسعه این زمینه‌ها به‌صورت جامع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.