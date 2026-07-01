آنکارا / خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با جانبک کولوبای‌اف، وزیر امور خارجه قرقیزستان در آنکارا، گفت که برگزاری اجلاس ناتو در ترکیه نشان دهنده اهمیت راهبردی آنکارا برای ائتلاف است.

فیدان از ازسرگیری گفت‌وگوهای سطح بالا در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، تجارت، مهاجرت، امنیت، علم و فناوری میان آنکارا و بروکسل خبر داد و افزود: اتحادیه اروپا به نقش ترکیه در اتصال مسیرهای تجاری و ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب توجه ویژه‌ای دارد.

او همچنین گفت: اکثریت اعضای اتحادیه اروپا از به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی با ترکیه حمایت می‌کنند، اما مخالفت بخش یونانی‌نشین قبرس مانع پیشرفت سریع این روند شده است. به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی می‌تواند حجم تجارت دوجانبه را که به حدود 250 میلیارد دلار نزدیک شده، به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

هاکان فیدان درباره انتقادات مربوط به روند ویزای شنگن برای شهروندان ترکیه نیز گفت: تسهیل مرحله‌ای صدور ویزا آغاز شده، اما آنکارا خواستار گسترش بیشتر این روند و پیشرفت در مسیر لغو روادید است.

وزیر خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری اجلاس ناتو پس از 22 سال در ترکیه، تصریح کرد: در این نشست، نحوه اجرای تصمیم‌های اجلاس‌های گذشته، تقسیم مسئولیت‌های دفاعی میان اعضا، مفهوم ناتوی 0.3 و تقویت بازدارندگی اروپا بررسی خواهد شد.

وی افزود: برگزاری این اجلاس در آنکارا جایگاه راهبردی ترکیه در ناتو را تقویت می‌کند و هم‌زمان مجمع صنایع دفاعی ناتو نیز برگزار خواهد شد.

