17 آوریل 2026•بهروزرسانی: 17 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با تأکید بر اینکه اولین و فوریترین وظیفه در رابطه با جنگ بین آمریکا-اسرائیل و ایران «خاموش کردن آتش» است، اظهار داشت: امیدواریم آتشبس حاصلشده بهطور کامل در میدان اجرا و این روند به صلح پایدار تبدیل شود.
فیدان در مراسم افتتاحیه رسمی مجمع دیپلماسی آنتالیا (ADF) 2026 که در مرکز کنگره NEST در منطقه گردشگری بلک برگزار شد، خطاب به شرکتکنندگان سخنرانی کرد.
فیدان خاطرنشان کرد: وقتی پنج سال پیش مجمع دیپلماسی آنتالیا برای اولین بار راهاندازی شد، هدف این بود که این مجمع، مجمعی نوآورانه باشد که روح زمانه را درک کند و با ارائه راهحلهایی برای مشکلات منطقهای از منظر استراتژیک، سهم منحصر به فردی در تحول جهانی داشته باشد.
وی افزود: امروز، خوشبختانه، آقای رئیس جمهور، تحت رهبری شما، با رضایت فراوان میبینیم که مجمع ما به یک برند جهانی تبدیل شده است که در آن بازیگرانی از قارهها و سنتهای سیاسی مختلف با هم ملاقات میکنند.
فیدان با بیان اینکه یکی از ویژگیهایی که این مجمع را از موارد مشابه متمایز میکند، قدرت منحصر به فرد آن در گرد هم آوردن مردمان است است، افزود: از این نظر، نبض دیپلماسی امروز در آنتالیا میتپد.
او اظهار داشت: موضوع امسال این مجمع را «مقابله با عدم قطعیتها در حین طراحی آینده» تعیین کردهاند. در این دوره از افزایش عدم قطعیتها، سوال اصلی این است که با چه نوع دلیل، چه نوع اراده و چه نوع دیدگاهی آینده را شکل خواهیم داد. با همین هدف، مسائل جهانی و منطقهای در تمام جنبههای خود در آنتالیا مورد بحث قرار خواهند گرفت و امیدواریم راهحلها در اینجا با عقل و خرد مشترک شکل بگیرند.
فیدان گفت: آسیب شدید به نظام بینالمللی و درگیریهای مداوم در حال تشدید، منطقه مان را با یکی از جدیترین چالشهای تاریخ معاصر خود روبرو کرده است. در این فرآیند، بشریت بار دیگر با هزینهای سنگین تجربه کرده است که هیچ برندهای در جنگ وجود ندارد. بدون شک، درسهای تاریخی وجود دارد که همه، به ویژه کشورهای منطقه، باید از این جنگ بیاموزند.
او با تأکید بر اینکه اولین و فوریترین وظیفه در چنین مواقعی «خاموش کردن آتش» است، اظهار داشت: امید صمیمانه ما این است که آتشبس به دست آمده به طور کامل در عمل اجرا شود و این روند به صلحی پایدار تبدیل شود.