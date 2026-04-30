فیدان: اجلاس آینده ناتو در آنکارا فرصتی تاریخی برای تقویت این سازمان است

Can Efesoy, Büşranur Keskinkılıç, Tuğba Altun, Sercan İrkin
30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
وین/خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه طی سخنرانی در آکادمی دیپلماسی وین، با اشاره به اینکه اجلاس آتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در آنکارا برگزار خواهد شد، گفت: اجلاس ناتو در آنکارا فرصتی تاریخی برای تایید دوباره وحدت ائتلاف و تقویت پیوندهای ترانسآتلانتیک خواهد بود و ترکیه از شکلگیری یک ناتوی توانمندتر و اروپاییتر حمایت میکند.
وی با تاکید بر نقش میانجیگرانه ترکیه در تحولات منطقه ای و بین المللی، تصریح کرد: آنکارا آماده است تا همچنان برای پایان جنگ میان روسیه و اوکراین میزبان مذاکرات باشد. ادامه این جنگ خطر تشدید درگیری و بیثباتی گستردهتر در اروپا را افزایش میدهد.
فیدان همچنین تحولات خاورمیانه را تهدیدی فراتر از منطقه دانست و نسبت به پیامدهای جنگها، اختلال در بازار انرژی و موجهای احتمالی مهاجرت هشدار داد. او تاکید کرد که سیاستهای توسعهطلبانه اسرائیل به یک چالش امنیتی جهانی تبدیل شده است.
وزیر خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات میان ایران و آمریکا، گفت: این گفتوگوها به مرحلهای حساس رسیده و ترکیه ضمن حفظ ارتباط با هر دو طرف، از تلاشهای میانجیگرانه برای کاهش تنش حمایت میکند.
او همچنین بر تداوم هدف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تاکید کرد و افزود: آنکارا همچنان خواهان مشارکت فعال در امنیت اروپا و گسترش همکاریهای منطقهای از طریق دیپلماسی و گفتوگو است.