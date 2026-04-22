فعالیت شبانه‌روزی پلیس گردشگری وان برای تامین امنیت گردشگران

وان/خبرگزاری آنادولو

پلیس گردشگری استان وان در شرق ترکیه، با هدف تامین امنیت گردشگران داخلی و خارجی، خدمات خود را به‌صورت شبانه‌روزی در مراکز گردشگری این استان ارائه می‌دهد.

شهر وان که در دوره اورارتوها پایتخت این تمدن بوده و امروز نیز با برخورداری از قلعه‌ها، کلیساها، آثار تاریخی، طبیعت چشم‌نواز و دریاچه وان، هر سال میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است، از جمله مقاصد مهم گردشگری شرق ترکیه به‌شمار می‌رود.

در این شهر که با سواحل دارای «پرچم آبی» و جاذبه‌های طبیعی از مراکز مهم گردشگری منطقه محسوب می‌شود، حدود دو سال پیش یک تیم پنج نفره پلیس گردشگری توسط استانداری وان تشکیل شد.

این نیروها برای تامین امنیت گردشگران در سطح شهر به‌طور فعال حضور دارند و علاوه بر گشت‌زنی در اماکن تاریخی، تفرجگاه‌ها و سواحل دریاچه وان، در حل مشکلات مربوط به اقامت و سفر گردشگران نیز به آنان کمک می‌کنند.

اعضای این تیم که به زبان‌های انگلیسی، فارسی و کردی تسلط دارند، با همکاری سایر واحدهای پلیس، ضمن ارائه خدمات راهنمایی و ترجمه، گردشگران را درباره مسائل امنیتی و نکات ضروری سفر آگاه می‌کنند.

سویلای اولودیل، از ماموران پلیس گردشگری وان در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو می‌گوید: در استان وان که سابقه پایتختی تمدن اورارتو را داشته و از ظرفیت‌های مهم طبیعت‌گردی و گردشگری زمستانی برخوردار است، برای توسعه گردشگری و تامین امنیت سفر و اقامت گردشگران داخلی و خارجی، به‌صورت 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز خدمت‌رسانی می‌کنیم.

وی افزود: با تداوم فضای امن موجود و ارتقای خدمات گردشگری، شمار گردشگران این شهر می‌تواند بیش از پیش افزایش یابد. به گفته او، مأموریت اصلی پلیس گردشگری تأمین امنیت جانی و مالی گردشگران در محل‌های بازدید عمومی و ارائه خدمات راهنمایی، ترجمه و هماهنگی با سایر واحدهای پلیس برای رفع مشکلات احتمالی آنان است.