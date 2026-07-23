فرودگاه‌های استانبول و صبیحه گوکچن به عنوان وقت‌شناس‌ترین فرودگاه‌های اروپا انتخاب شدند و ترکیش‌ایرلاینز نیز به‌عنوان وقت‌شناس‌ترین شرکت هواپیمایی اروپا معرفی شد.

فرودگاه‌های استانبول و صبیحه گوکچن به عنوان وقت‌شناس‌ترین فرودگاه‌های اروپا انتخاب شدند فرودگاه‌های استانبول و صبیحه گوکچن به عنوان وقت‌شناس‌ترین فرودگاه‌های اروپا انتخاب شدند و ترکیش‌ایرلاینز نیز به‌عنوان وقت‌شناس‌ترین شرکت هواپیمایی اروپا معرفی شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

فرودگاه‌های استانبول و صبیحه گوکچن از نظر «پرواز به‌موقع» رتبه‌های نخست و دوم اروپا را به خود اختصاص دادند و شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز نیز به‌عنوان وقت‌شناس‌ترین شرکت هواپیمایی اروپا معرفی شد.

بر اساس گزارش «عملکرد شبکه هوانوردی اروپا» که از سوی سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپا، یوروکنترل، برای بازه 13 تا 19 ژوئیه منتشر شده است، فرودگاه استانبول با ثبت 81 درصد پرواز به‌موقع در رتبه نخست فرودگاه‌های اروپایی قرار گرفت.

فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن استانبول نیز با عملکرد 78 درصدی در پروازهای به‌موقع، جایگاه دوم را به دست آورد.

در این گزارش، ترکیش ایرلاینز با ثبت 85 درصد ورود به‌موقع، در میان 20 شرکت بزرگ هواپیمایی اروپا به‌عنوان وقت‌شناس‌ترین شرکت هواپیمایی معرفی شد.