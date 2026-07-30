استانبول / خبرگزاری آنادولو

فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن استانبول در گزارش مربوط به نیمه اول سال 2026 که توسط شورای بین‌المللی فرودگاه‌های اروپا (ACI Europe) منتشر شده است، به عنوان سریع‌ترین فرودگاه در حال رشد در اروپا در رده "فرودگاه‌های بزرگ" معرفی شده است.

فرودگاه صبیحه گوکچن با جابجایی بیش از 40 میلیون مسافر، بالاترین نرخ رشد را در بین فرودگاه‌های اروپایی ثبت کرده و ترافیک مسافری خود را در شش ماه اول سال 2026 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.4 درصد افزایش داده است.

طبق گزارش ACI Europe، جابجایی مسافران در فرودگاه‌های اروپایی در نیمه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یافته است. نرخ رشد که در سه ماهه اول سال 4.3 درصد بود، در سه ماهه دوم 1.3 درصد بود. در همین دوره، جابجایی مسافران داخلی 3 درصد افزایش یافته است، در حالی که جابجایی مسافران بین‌المللی 2.5 درصد افزایش یافته است.

جابجایی مسافر در فرودگاه‌های سراسر ترکیه در شش ماه اول سال 2.8 درصد افزایش یافته است. عملکرد رشد فرودگاه صبیحه گوکچن با 6.4 درصد، از میانگین اروپا و ترکیه فراتر رفته است.