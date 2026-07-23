23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
احمد بایراکدار در کارگاه خود در بازار فرش در منطقه فاتح استانبول، فرشهای قدیمی و عتیقه با ارزش مادی و معنوی که از نقاط مختلف جهان میآورند را با بازگرداندن به وضعیت اولیهشان، رفو میکند.
بایراکدار فرشهای عتیقه و قدیمی با داستانهای مختلف از نقاط مختلف جهان دریافت میکند.
او که 39 سال پیش کار خود را به عنوان شاگرد در استانبول آغاز کرده است، در مصاحبه با خبرنگار «آنادولو» درباره سفر، اشتیاق و پیچیدگیهای کارش صحبت کرد.
بایراکدار خاطرنشان کرد که او به ویژه مهارتهای خود را در بافت فرشهای ابریشمی عتیقه تقویت کرده است و فرشهای متعلق به خانوادههای سلطنتی و مجموعهداران از کشورهای مختلف جهان را رفو و مرمت میکند.
او یکی از آثارش را اینگونه توصیف کرد: من برای تجارت به کشورهای زیادی سفر کردهام و به عنوان مهمان مشتریانم در نمایشگاهها شرکت کردهام. مشتریانی از ژاپن، چین، کره و کشورهای اروپایی و سایر کشورها داشتهام. البته فرشهای بسیار جالبی در نقاط مختلف جهان وجود داشت که برخی از آنها را فقط یک بار در زندگیام دیده بودم. به عنوان مثال، یک فرش عثمانی قدیمی وجود داشت که ما برای کاخ پادشاه محمد پنجم مالزی بافته بودیم. فرش بسیار جالبی بود. تقریباً 10 متر مربع، ابریشم عتیقه بسیار اصیل. احتمالاً هدیهای از آن دوره بوده است. این یکی از فرشهایی است که فراموش نکردهام.
بایراکدار افزود: ما فرشی را از یشیلیول دریافت کردیم که در روضه مطهره، جایی که برادران و خواهران مسلمان ما در حج و عمره نماز میخواندند، استفاده میشد. این موضوع هم ما را تحت تأثیر قرار داد و هم خوشحال کرد. این واقعیت که این فرش در ترکیه، در کارگاه ما بازسازی شده است، برای ما ارزش معنوی بیشتری دارد.
او با تأکید بر اینکه زمان مرمت فرشها بسته به کیفیت و قدمت آنها متفاوت است، اظهار داشت: فرشی که آنها به مدت 3 سال روی آن کار کردهاند، یک قطعه 3 متر مربعی است که میتواند توسط 3 نفر تقریباً در 3 ماه بافته شود، در حالی که مرمت یک فرش بزرگتر ملایر با قدمت متوسط 150 سال که آنها به مدت یک هفته روی آن کار کردهاند، میتواند در مجموع در 2 هفته به پایان برسد.
بایراکدار با یادآوری مراحل مرمت فرشی که به عنوان "نازکترین فرش جهان" برایش آورده شده بود، گفت: مکعبی به اندازه یک سانتیمتر را تصور کنید. داخل آن چهار بخیه وجود دارد. یک فرش معمولی در هر سانتیمتر مربع چهار بخیه دارد. فرشی که من بافتم 1650 بخیه داشت. چون آن را با ذرهبین تعمیر کردم، مویرگی در چشم چپم ترکید و متورم شد. آن فرش برای من یادگاری است.