عملیات نیروهای امنیتی ترکیه علیه داعش در 3 استان به مرکزیت استانبول

19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه علیه گروه تروریستی داعش در 3 استان به مرکزیت استانبول، 110 مظنون بازداشت شدند.
تیمهای شعبههای مبارزه با تروریسم و اطلاعات اداره امنیت استانبول، در راستای جلوگیری و شناسایی فعالیتهای گروه تروریستی داعش، عملیاتی را ترتیب دادند.
بر اساس تحقیقات انجامشده، مشخص شد مظنونان با حمایت از داعش، در انجمنهای غیرقانونی اقدام به برگزاری کلاس کرده، به کودکان خردسال در راستای ایدئولوژی این گروه آموزش میدادند و برای افراد وابسته به داعش که به دلیل فعالیتهای مرتبط با این گروه در زندان به سر میبرند، کمک مالی جمعآوری میکردند.
همچنین مشخص شد اعضای این شبکه در نشستهای سازمانی، اظهارات افراطگرایانه مطرح کرده و برای جذب نیرو به داعش فعالیت میکردند.
نیروهای امنیتی در عملیات همزمان در آدرسهای شناساییشده در 3 استان به مرکزیت استانبول، 110 مظنون را بازداشت کردند.
در بازرسیها، 4 قبضه تفنگ، 90 گلوله، شمار زیادی نشریه ممنوعه، اسناد سازمانی و تجهیزات دیجیتال کشف و ضبط شد.
مظنونان برای انجام مراحل قانونی به اداره پلیس منتقل شدند.