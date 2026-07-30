منطقه ساحلی چشمه در استان ازمیر ترکیه با آب‌های شفاف، غارهای دریایی و حیات غنی زیرآبی به یکی از مقاصد نوظهور گردشگری غواصی در ترکیه تبدیل می‌شود.

ظرفیت بالای منطقه چشمه ترکیه در توسعه گردشگری غواصی و تنوع زیستی زیر آب منطقه ساحلی چشمه در استان ازمیر ترکیه با آب‌های شفاف، غارهای دریایی و حیات غنی زیرآبی به یکی از مقاصد نوظهور گردشگری غواصی در ترکیه تبدیل می‌شود.

ازمیر/ خبرگزاری آنادولو

منطقه چشمه در استان ازمیر که از مراکز اصلی گردشگری ترکیه به شمار می‌رود، علاوه بر خلیج‌ها و سواحل خود، با اتکا به غنای طبیعی زیر آب در حال تبدیل شدن به یکی از مقاصد محبوب برای علاقه‌مندان به غواصی است.

این منطقه با میزبانی از حدود 20 نقطه غواصی، به‌ویژه در اطراف جزیره اِیشَکْ، مسیرهای متنوعی را برای غواصان در تمامی سطوح مهارت فراهم می‌کند.

یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های زیرآبی این منطقه، لاشه کشتی باری «مونم» به طول 75 متر است که در سال 2004 طی یک طوفان غرق شد.

این کشتی در عمق 18 متری دریا به یک صخره مصنوعی و زیستگاهی غنی برای حیات دریایی تبدیل شده که دید بالا و مناظر رنگارنگی را برای غواصان به همراه دارد.

در حالی که جزیره ماکری برای غواصی‌های آزمایشی و افراد مبتدی اختصاص یافته، غار «اتاق خواب» با عمق ورودی هشت متر و ورود نور طبیعی خورشید از روزنه سقف، از مسیرهای اصلی و جذاب برای غواصان حرفه‌ای و عکاسان زیر آب محسوب می‌شود.

اردینچ ارگون، از مسئولان یکی از مراكز غواصی منطقه در مصاحبه با خبرنگار آنادولو، با اشاره به دمای 23 درجه‌ای آب و دسترسی آسان بزرگراهی تأکید کرد که چشمه با وجود داشتن نزدیک به 20 نقطه غواصی و صخره‌های مصنوعی جذاب، همچنان نسبت به سواحل جنوبی ترکیه در سطح بین‌المللی کمتر شناخته شده است.

همچنین اوزنور یازیلان چاملیک، پژوهشگر زیست‌شناسی دریایی در دانشگاه جلال بایار مانیسا، با اشاره به کیفیت بالای آب و میزان اکسیژن آن اظهار داشت که رشد گونه‌های ماکروجلبک در این منطقه نشان‌دهنده پایداری اکوسیستم است. وی تأیید کرد که تنوع زیستی بالای ماهی‌ها و بی‌مهرگان، پتانسیل گردشگری چشمه را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

در همین راستا، دکتر جانان سابای، متخصص داخلی و غواص حرفه‌ای، این منطقه را مکانی ایده‌آل برای کشف دنیای زیر آب دانست و دوغا ارگون، عکاس 16 ساله نیز به جلوه‌های بصری و ارزش عکاسی غار «اتاق خواب» اشاره کرد.

