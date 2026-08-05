پیش‌نویس طرح تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی، توسط فراکسیون حزب عدالت و توسعه در مجلس ترکیه بررسی شد.

طرح «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» امروز به مجلس ترکیه ارائه می‌شود پیش‌نویس طرح تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی، توسط فراکسیون حزب عدالت و توسعه در مجلس ترکیه بررسی شد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

در نشست فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه ترکیه، پیش‌نویس «طرح تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که در چارچوب ابتکار «ترکیه عاری از تروریسم» تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست به ریاست عبدالله گولر، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه و افکان علا، نایب‌رئیس حزب به‌صورت غیرعلنی و به مدت حدود یک ساعت و نیم برگزار شد.

عبدالله گولر پس از پایان نشست اعلام کرد که این طرح پس از بررسی‌های نهایی، امروز به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.

وی جزئیات بیشتری درباره محتوای این طرح ارائه نکرد و گفت که اطلاعات تکمیلی پس از پایان بررسی‌ها اعلام می‌شود.