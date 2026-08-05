در متن توجیهی طرح قانونی «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» تاکید شده که تصویب این طرح، باعث تغییر ماهیت حقوقی جرایم و مسئولیت کیفری نخواهد شد.

طرح «ترکیه بدون تروریسم» احکام محکومیت را لغو نمی‌کند در متن توجیهی طرح قانونی «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» تاکید شده که تصویب این طرح، باعث تغییر ماهیت حقوقی جرایم و مسئولیت کیفری نخواهد شد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

در متن توجیهی طرح قانونی «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که در چارچوب روند «ترکیه عاری از تروریسم» تهیه و امروز به هیئت‌رئیسه مجلس ترکیه ارائه شد، تاکید شده که این طرح احکام محکومیت را از میان نمی‌برد، ماهیت حقوقی جرایم را تغییر نداده و مسئولیت کیفری را خاتمه نمی‌دهد.

در این متن با یادآوری اهداف و وظایف اساسی دولت، تصریح شده که حفظ نظم عمومی و تقویت صلح اجتماعی از مسئولیت‌های اصلی حکومت به شمار می‌رود. همچنین تاکید شده که ترکیه در آغاز دومین قرن جمهوری، با رویکردی تازه به آینده می‌نگرد که امنیت، دموکراسی و حاکمیت قانون را عناصر مکمل یکدیگر می‌داند.

در بخش دیگری از دلایل ارائه طرح آمده است که این چشم‌انداز، افزون بر تقویت ماهیت دموکراتیک و حقوقی دولت، تحکیم وحدت ملی، تثبیت آرامش اجتماعی و تضمین آینده مشترک ملت را دنبال می‌کند. بر اساس این متن، تمامیت ارضی و ملی، اصل حاکمیت ملی و آگاهی مشترک شهروندی، نه‌تنها حفظ نظم عمومی، بلکه تقویت انسجام اجتماعی و ساختن آینده‌ای باثبات‌تر را نیز ضروری می‌سازد.

در توجیه طرح تاکید شده که پایان کامل تروریسم می‌تواند آینده‌ای قوی‌تر از نظر امنیت، دموکراسی، توسعه اقتصادی و حاکمیت قانون برای ترکیه فراهم کند. همچنین منابعی که اکنون صرف مسائل امنیتی می‌شوند، در صورت پایان خشونت می‌توانند به آموزش، علم، فناوری، تولید، زیرساخت و توسعه اجتماعی اختصاص یابند.

این متن همچنین می‌گوید که دولت در مبارزه چند دهه‌ای خود تنها به تدابیر امنیتی اکتفا نکرده و هم‌زمان سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و دموکراتیک متعددی را اجرا کرده است. به‌ویژه از سال 2002، اصلاحات گسترده‌ای با هدف تقویت حقوق و آزادی‌های اساسی، تحکیم رابطه دولت و ملت و ارتقای استانداردهای دموکراتیک انجام شده است.

بر اساس متن توجیهی، هدف اصلی، برقراری پایدار آرامش اجتماعی بر پایه تمامیت کشور و ملت، حاکمیت قانون، نظم سیاسی دموکراتیک و امنیت عمومی است. حذف ساختارهای مسلح و تقویت عرصه سیاست دموکراتیک نیز هسته اصلی این رویکرد اعلام شده است.

تأکید بر اهمیت راهبردی حل مسئله

در متن طرح، از «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که در مجلس تشکیل شده، به‌عنوان مرکزی مهم برای بررسی مشترک دیدگاه‌های سیاسی، انتظارات اجتماعی و ارزیابی‌های حقوقی یاد شده است. به گفته طراحان، فعالیت این کمیسیون امکان بررسی همه‌جانبه مسائل، شناسایی آسیب‌ها، تقویت توافق اجتماعی و ارزیابی جامع نیازهای قانونی را فراهم کرده است.

در این بخش تاکید شده که حاکمیت قانون تنها به مجازات مجرمان محدود نمی‌شود، بلکه تامین عدالت، حفظ امنیت عمومی، تقویت آرامش اجتماعی، جلوگیری از تکرار جرم و بازگرداندن افراد به جامعه را نیز دربرمی‌گیرد. بر همین اساس، نظام عدالت کیفری باید افزون بر واکنش به جرایم گذشته، از نظم عمومی و صلح اجتماعی در بلندمدت حمایت کند.

در توجیه طرح آمده است که برای تثبیت مرحله کنونی روند، ادامه مؤثر تدابیر امنیتی در کنار اصلاح نظام عدالت کیفری ضروری است. هدف از طرح نیز جلوگیری از تکرار رنج‌های گذشته، پایدار کردن دستاوردهای موجود، تقویت امنیت عمومی و فراهم‌کردن امکان ادغام دوباره افراد مشمول در جامعه، در صورت تحقق شرایط معین، عنوان شده است.

طرح، احکام و مسئولیت کیفری را از میان نمی‌برد

در متن توجیهی با اشاره به اختیار قانون‌گذار در تعیین سیاست‌های کیفری و اجرای مجازات آمده است که این اختیار باید در چارچوب اصول حاکمیت قانون و برای تامین منافع عمومی اعمال شود. همچنین تغییر شرایط اجتماعی، سطح جدید سیاست‌های امنیتی، نتایج اجرای نظام عدالت کیفری و نیازهای نظم عمومی، می‌تواند اصلاحات تازه در قوانین کیفری را ضروری سازد.

در ادامه این متن تصریح شده است: «این طرح ماهیت مقرره‌ای را ندارد که احکام محکومیت را از میان ببرد، ماهیت حقوقی جرایم را تغییر دهد یا مسئولیت کیفری را خاتمه دهد.»

بر این اساس، تحقیقات و محاکمات جاری و نیز احکام قطعی محکومیت با همه آثار حقوقی خود به قوت باقی می‌مانند و هیچ تغییری در وصف جرم، حکم محکومیت یا مسئولیت کیفری ایجاد نمی‌شود. طرح صرفاً یک مقرره محدود و مشروط در حوزه عدالت کیفری و اجرای مجازات‌ها معرفی شده است.

تدوین «مدل ترکیه»

در متن دلایل طرح آمده است که برای ایجاد مبنایی سالم، واقع‌بینانه و پایدار برای روند «ترکیه عاری از تروریسم»، تجربه‌های بین‌المللی نیز بررسی شده‌اند. بااین‌حال، با توجه به بیش از 40 سال تجربه مبارزه، قرار است مدلی ویژه و متناسب با تجربه تاریخی، واقعیت اجتماعی و سنت دولتی ترکیه شکل گیرد.

طرح بر اساس گزارش کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی تهیه شده و به‌عنوان نخستین گام و چارچوب پایه برای مقررات حقوقی مورد نیاز این روند معرفی شده است.

در پایان متن توجیهی تاکید شده که به‌دلیل ماهیت پویای روند، ممکن است در آینده و بر اساس نیازهای اجرایی، تجربه‌های به‌دست‌آمده و تغییر شرایط، اصلاحات قانونی بیشتری انجام شود یا قوانین جدیدی به تصویب برسد. همچنین تصریح شده که هدف این روند تنها ایجاد صلح در داخل ترکیه نیست، بلکه بازسازی صلح و برادری در جغرافیای گسترده‌تری است که ترکیه نیز بخشی از آن به شمار می‌رود. بر اساس این متن، روندی که با انحلال سازمان و کنار گذاشتن سلاح آغاز شده، با تصویب مقررات قانونی لازم به «دستاورد ملت» تبدیل خواهد شد.