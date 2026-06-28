صنعت چرم ترکیه برای معرفی شرکت‌ها و ارتباط مستقیم با خریداران هدف، مدل بازاریابی جدیدی با عنوان «نمایشگاه هتلی» را در بازارهای خارجی اجرا می‌کند.

صنعت چرم ترکیه با «نمایشگاه هتلی» به دنبال بازارهای جدید صادراتی است صنعت چرم ترکیه برای معرفی شرکت‌ها و ارتباط مستقیم با خریداران هدف، مدل بازاریابی جدیدی با عنوان «نمایشگاه هتلی» را در بازارهای خارجی اجرا می‌کند.

ازمیر/ خبرگزاری آنادولو

اتحادیه صادرکنندگان چرم و محصولات چرمی اژه با هدف عبور از محدودیت‌های نمایشگاه‌های سنتی، از جمله شلوغی، زمان محدود مذاکرات و دشواری دسترسی به خریداران واقعی، مدل «نمایشگاه هتلی» را راه‌اندازی کرده است.

در این روش، خریداران حرفه‌ای در کشورهای هدف شناسایی شده و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، در هتل‌های منتخب گردهم می‌آیند. سالن‌های کنفرانس و مراسم هتل‌ها به نمایشگاه‌های موقت تبدیل شده و شرکت‌های ترکیه‌ای محصولات خود را به‌صورت مستقیم به خریداران معرفی می‌کنند.

خلیل گوندوغدو، رئیس هیئت‌مدیره این اتحادیه گفت هدف از این طرح، ایجاد ارتباط میان صادرکنندگان ترک و خریداران واقعی در بازارهای جهانی است.

وی با اشاره به موفقیت این مدل در کشورهایی مانند قزاقستان و یونان اعلام کرد که این برنامه در سال آینده در 5 تا 6 کشور دیگر نیز اجرا خواهد شد.

گوندوغدو تأکید کرد که در این رویدادها علاوه بر مذاکرات تجاری، فرهنگ و مهمان‌نوازی ترکیه نیز با ارائه قهوه ترک و خوراکی‌های سنتی معرفی می‌شود.