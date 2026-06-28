صنعت چرم ترکیه با «نمایشگاه هتلی» به دنبال بازارهای جدید صادراتی است

28 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئن 2026
ازمیر/ خبرگزاری آنادولو
اتحادیه صادرکنندگان چرم و محصولات چرمی اژه با هدف عبور از محدودیتهای نمایشگاههای سنتی، از جمله شلوغی، زمان محدود مذاکرات و دشواری دسترسی به خریداران واقعی، مدل «نمایشگاه هتلی» را راهاندازی کرده است.
در این روش، خریداران حرفهای در کشورهای هدف شناسایی شده و پس از انجام هماهنگیهای لازم، در هتلهای منتخب گردهم میآیند. سالنهای کنفرانس و مراسم هتلها به نمایشگاههای موقت تبدیل شده و شرکتهای ترکیهای محصولات خود را بهصورت مستقیم به خریداران معرفی میکنند.
خلیل گوندوغدو، رئیس هیئتمدیره این اتحادیه گفت هدف از این طرح، ایجاد ارتباط میان صادرکنندگان ترک و خریداران واقعی در بازارهای جهانی است.
وی با اشاره به موفقیت این مدل در کشورهایی مانند قزاقستان و یونان اعلام کرد که این برنامه در سال آینده در 5 تا 6 کشور دیگر نیز اجرا خواهد شد.
گوندوغدو تأکید کرد که در این رویدادها علاوه بر مذاکرات تجاری، فرهنگ و مهماننوازی ترکیه نیز با ارائه قهوه ترک و خوراکیهای سنتی معرفی میشود.