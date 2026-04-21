Burhan Sansarlıoğlu
21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخص «بیست-100» بورس استانبول (BIST 100) معاملات صبح امروز سهشنبه، 21 آوریل 2026 را با 0.71 درصد ارتقا در سطح 14,484.91 واحد آغاز کرد.
در نخستین ساعات معاملات، شاخص بانکداری بورس استانبول با 0.49 درصد رشد و شاخص هلدینگها نیز با 0.44 درصد افزایش ارزش مواجه شدند.
در میان شاخصهای مختلف، بخش معدن با 0.74 درصد رشد، بیشترین سود را برای سرمایهگذاران به همراه داشت؛ در مقابل، بخش سرمایهگذاری اوراق بهادار با 1.37 درصد کاهش ارزش، به عنوان پرزیانترین بخش در آغاز معاملات امروز ثبت شد.
کارشناسان معتقدند تداوم روند مثبت در شاخصهای بانکی و هلدینگها میتواند محرک اصلی بورس در ادامه معاملات روز جاری باشد.